موسكو تقول إنه “صعب للغاية” تحسين العلاقات مع واشنطن

ذكر مسؤول روسي أنه سيكون “صعباً للغاية” تحسين العلاقات الروسية الأمريكية التي تدهورت لمستويات أشبه بزمن الحرب الباردة بعد اتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وبسبب الأزمات في سوريا وأوكرانيا.





واتهم نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية الروسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بعد أن اتهمت واشنطن 13 روسياً بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016.





وقال ريابكوف لوكالة أنباء انترفاكس “للمفارقة، الأمربكيون يتخذون خطوات نحو التدخل في شؤوننا الداخلية ويفاقمون التوتر في العلاقات الثنائية قبل الانتخابات الرئاسية” في 18 آذار.





وأضاف “على الرغم من ذلك، يستمرون، دون أيّ أساس أو دليل، في إلقاء اللوم علينا بشأن التدخل في عملياتهم الانتخابية”. وأكد “بالطبع نحن في موسكو نأسف لكل ذلك”.





وأشار إلى أنه “سيكون من الصعب للغاية المضي قدماً في العلاقة مع الولايات المتحدة من وضعها الحالي”.





وتحقق عدة لجان في الكونغرس الأمريكي والمدعي العام الأمريكي الخاص روبرت مولر في معلومات حول تدخل روسي في انتخابات 2016 وتواطؤ محتمل لحملة الرئيس دونالد ترامب مع روسيا. ونفت موسكو مراراً لعب أي دور في الانتخابات الأمريكية.





ويشتبك الغريمان منذ عهد الحرب الباردة في أزمات دولية مشتعلة في أوكرانيا وسوريا وإيران، كما تبادلا طرد دبلوماسيين من أراضيهما العام الفائت.





وفي أعقاب ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في العام 2014 والحرب الدائرة بين كييف والمتمردين الموالين لروسيا في شرق البلد السوفيتي السابق، فرضت واشنطن عقوبات أشد صرامة على موسكو.



