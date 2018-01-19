موسكو تقرر دعوة أعضاء مجلس الأمن الدائمين للمشاركة في (سوتشي) بصفة مراقبين

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن موسكو قررت توجيه دعوات إلى الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية في الـ 29 والـ 30 من كانون الثاني الحالي بصفة مراقبين.

وأشار انطونوف لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم إلى أن روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع واشنطن لحل الأزمة في سورية على أساس القوانين الدولية و”انطلاقا من ذلك قررت توجيه دعوات إلى الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للمشاركة بصفة مراقبين في مؤتمر سوتشي”.

وأشار انطونوف لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم إلى أن روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع واشنطن لحل الأزمة في سورية على أساس القوانين الدولية و”انطلاقا من ذلك قررت توجيه دعوات إلى الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للمشاركة بصفة مراقبين في مؤتمر سوتشي”.