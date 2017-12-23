موسكو تعلن إنجاز «الانسحاب الجزئي»
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، أن بلاده أنجزت «الانسحاب الجزئي» لقواتها المنتشرة في سوريا منذ عامين، والذي بدأ في منتصف كانون الأول الجاري، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين. وقال شويغو متوجهاً إلى بوتين خلال اجتماع مع القادة العسكريين الروس: «إن أمركم بسحب مجموعة من القوات الروسية من سوريا أنجز».
وسحبت روسيا بشكل خاص وحدات جوية وأطباء عسكريين وكتيبة من الشرطة العسكرية، وكذلك 36 طائرة وأربع مروحيات، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية. وأوضح شويغو أنه بعد هذا الانسحاب الجزئي، ستبقي موسكو «مركز المصالحة» وثلاث وحدات شرطة عسكرية وقواتها في قاعدتَي حميميم الجوية وطرطوس البحرية.
المصدر: أ ف ب
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