موسكو تعلن إنجاز «الانسحاب الجزئي»

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، أن بلاده أنجزت «الانسحاب الجزئي» لقواتها المنتشرة في سوريا منذ عامين، والذي بدأ في منتصف كانون الأول الجاري، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين. وقال شويغو متوجهاً إلى بوتين خلال اجتماع مع القادة العسكريين الروس: «إن أمركم بسحب مجموعة من القوات الروسية من سوريا أنجز».