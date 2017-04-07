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موسكو تصر على إجراء تحقيق نوعي في الهجوم الكيميائي بريف إدلب

أكدت الخارجية الروسية أن اتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب على الأقل سابق لأوانه وأن موسكو تصر على إجراء تحقيق نوعي.

وقالت الخارجية الروسية إن روسيا تعتبر كلمات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس التي تزعم عدم امتثال موسكو ودمشق لاتفاق التخلص من الأسلحة الكيميائية لا أساس لها وحشوا إعلاميا.

وأضافت الخارجية الروسية أن “موسكو تأمل بتأييد الولايات المتحدة لاقتراح روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول استخدام أسلحة كيميائية في سورية”.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف ..”لا نميل للتقييمات المتسرعة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية فى خان شيخون بريف إدلب ويجب إجراء تحقيق شامل”.

وكالات

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