موسكو تسجل أبرد ليلة خلال الشتاء الحالي مع تدني درجات الحرارة إلى نحو 30 تحت الصفر

سجلت العاصمة الروسية موسكو الليلة الماضية أدنى درجات الحرارة خلال فصل الشتاء الحالي بعد اقترابها من نحو 30 تحت الصفر.



وذكر موقع روسيا اليوم إن “الحرارة تدنت في مدينة دميتريف شمال موسكو إلى ناقص 8ر28 درجة مئوية”.



وتوقعت الأرصاد الجوية اشتداد الصقيع في موسكو ووصوله الليلة إلى ناقص 30 درجة مئوية أو حتى اخفض من ذلك.



يذكر أن مديرية حالات الطوارئ في موسكو نشرت أمس تحذيرا عاجلا حول تراجع درجة حرارة الجو بشكل حاد كما حذرت من تشكل الجليد على الطرقات.

وكالات