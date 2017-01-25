موسكو تستضيف مجموعات المعارضة

بالتوازي مع تحضيرات الأمم المتحدة لمحادثات جنيف في شباط المقبل، نقلت وسائل إعلام روسية عن عضو «مجموعة القاهرة»، جهاد مقدسي، قوله إن موسكو دعت عدداً من القوى السياسية المعارضة إلى اجتماع موسّع مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، في موسكو يوم الجمعة المقبل، موضحاً أن الدعوة وجّهت إلى «الهيئة العليا المعارضة ومجموعة القاهرة ومجموعة موسكو».



وكان الوفد الروسي في أستانة قد قدم نسخة عن مسوَّدة دستور لسوريا إلى الوفد المعارض «بغية دفع العملية السياسية». غير أن مصدراً في الوفد المعارض أوضح أن «الروس وضعوا المسودة على الطاولة، لكننا لم نأخذها حتى. وقلنا لهم إننا نرفض مناقشة هذا».



(الأخبار، أ ف ب)