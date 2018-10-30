موسكو ترجح استئناف اجتماعات أستانا حول سوريا الشهر المقبل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الجولة المقبلة من مفاوضات التسوية السورية في أستانا، قد تنعقد أواخر نوفمبر، مطلع ديسمبر المقبلين.



وقال بوغدانوف: "على الأرجح ستعقد المفاوضات نهاية نوفمبر مطلع ديسمبر. لم يتم الإعلان عنها بشكل نهائي، ولكن لا يجوز استبعاد هذا الموعد".



وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف أن الجولة القادمة من اجتماعات أستانا قد تنعقد أواخر نوفمبر، أو مطلع ديسمبر القادمين في عاصمة بلاده.



وقال: "حسب ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا، فإنهم يعتزمون عقد جولة جديدة من المحادثات في أستانا. وسيتم إخطاركم بالوقت وجدول الأعمال بعد تلقي المعلومات النهائية من الدول الضامنة".



المصدر: وكالات