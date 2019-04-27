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موسكو ترجح إزالة مخيم الركبان قبل الشتاء

رجح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، الانتهاء من تفكيك مخيم الركبان للنازحين جنوب شرقي سوريا، قبل بداية الشتاء القادم.


وقال في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "تم إطلاق برنامج لتحرير المحتجزين في المخيم المذكور وإتاحة عودة النازحين، الأمر الذي نوليه اهتماما كبيرا".

وأضاف: "حتى الـ25 من أبريل، عاد من مخيم الركبان للنازحين 7434 شخصا إلى مناطقهم، فيما عدد الراغبين في الرحيل عنه آخذ في الازدياد، ونرجح الانتهاء من تفكيك هذا المخيم المعضلة، قبل بداية الشتاء آملين حقا بذلك".
المصدر: "تاس"