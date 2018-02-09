موسكو تدعو ديمستورا للإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية السورية
دعت موسكو المبعوث الأممي إلى سورية ستافان ديمستورا إلى الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية التي تم الاتفاق على إنشائها في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال مؤتمر صحفي أن ديمستورا بدأ لقاءاته لتشكيل اللجنة.
وأكد بوغدانوف أن موسكو أبلغت ديمستورا مقترحاتها حول عدد أعضاء اللجنة، قائلا: ” ندعو ديمستورا إلى أن يقوم بهذا العمل بأكبر قدر ممكن من النشاط والسرعة، تفاديا لضياع الوقت”.
وكانت كل من روسيا وإيران وتركيا بصفتها دولا ضامنة في المؤتمر قد عرضت قائمة من 50 مرشحا لعضوية اللجنة، على أن يختار ديمستورا منهم ما بين 45 و50 شخصا.
المصدر : وكالات
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