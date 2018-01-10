موسكو تحذر واشنطن من محاولات التدخل بالانتخابات الرئاسية الروسية

حذرت وزارة الخارجية الروسية واشنطن من مغبة أي محاولات للتدخل في سير الانتخابات الرئاسية الروسية المزمعة في آذار المقبل واصفة الاتهامات الأمريكية لروسيا بخصوص سير هذه الانتخابات بـ “المسيسة”.





ونقل موقع روسيا اليوم عن الخارجية قولها في بيان إن “الاتهامات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين لموسكو برفض قبول ترشح بعض الطامحين لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية اتهامات باطلة ومسيسة” معتبرة أن التشكيك الأمريكي بمدى ديمقراطية الانتخابات الروسية المنتظرة “واه وبلا مصداقية”.





وأوضح البيان أن مطالب واشنطن بإتاحة ترشح شخصيات روسية معينة للانتخابات تمثل “تدخلا سافرا” في الشأن الداخلي الروسي مضيفا “إننا نعول في هذه المناسبة على الولايات المتحدة في ألا تعرقل تصويت المواطنين الروس المقيمين على أراضيها وتتعدى على حقوقهم الانتخابية”.





يذكر أنه سبق للخارجية الأمريكية أن اعتبرت رفض لجنة الانتخابات الروسية قبول ترشح المعارض الروسي أليكسي نافالني للانتخابات الرئاسية “انتهاكا لحقوق الإنسان وحرياته” حسب ادعائها.





وكانت لجنة الانتخابات الروسية رفضت مؤخرا قبول ترشح المعارض الروسي المثير للجدل نظرا لعجزه عن إبراز مصدقة رسمية تثبت عدم صدور أحكام قضائية بحقه إذ سبق وأدين بقضايا جنائية ولم ترفع عنه صفة المحكوم حتى تاريخه لعدم تجاوزه المدة القانونية المطلوبة.