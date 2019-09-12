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موسكو تحذر من خطر اندلاع حرب نووية

حذرت وزارة الخارجية الروسية من خطر اندلاع حرب نووية مشيرة إلى أن المنشآت الأمريكية في حالة استعداد لاستئناف محتمل للتجارب النووية.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله في جامعة الأبحاث الوطنية بموسكو اليوم “الوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي يستمر في التدهور”.

وأضاف ريابكوف “نشعر بالقلق إزاء الحالة المحيطة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فالولايات المتحدة وبعد أن وجهت اتهامات غير مبررة إلينا بانتهاك هذه المعاهدة تعمل على الحفاظ على ميادين لديها استعدادا لاستئناف هذه الاختبارات”.

ولتضع العالم أمام سباق تسلح جديد يخدم مصالحها نفذت الولايات المتحدة تهديداتها مطلع العام الحالي بالانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى الموقعة مع روسيا عام 1987 رغم دعوات موسكو إلى الحفاظ على المعاهدة لأهميتها في ضمان السلم والأمن الدوليين.

وردا على القرار الأمريكي بالانسحاب الذي اعتبرته موسكو مجرد ذريعة لتوسيع وتطوير البرنامج الصاروخي الأمريكي وإطلاق سباق تسلح جديد ترفض الانسياق إليه أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة.