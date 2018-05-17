موسكو تتهم واشنطن بتوفير غطاء للإرهابيين شرقي الفرات

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من خطر انبعاث (خلافة داعش) شرقي الفرات نتيجة التواطؤ الأمريكي مع الإرهابيين هناك.

واتهمت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء الولايات المتحدة، بالتكتم على المعلومات عن عدة آلاف من المسلحين الذين يحتفظ بهم (التحالف الدولي) في سوريا وتسعى واشنطن لحمايتهم من تحمل المسؤولية.

وقالت زاخاروفا: “حسب معلوماتنا، هناك ما بين ألفين وثلاثة آلاف مسلح، معظمهم من بلدان أوروبا ورابطة الدول المستقلة. وتقتصر الإجراءات بحقهم على تقييد حرية التنقل، بينما يتلقون ثلاث وجبات أكل يومياً ويتمتعون برعاية طبية للحفاظ على لياقتهم البدنية”.

وتابعت أنه في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب انسحاب الأمريكيين من سوريا، “تبرز هناك أخطار شديدة لبعث (الخلافة الداعشية) شرقي الفرات حسب السيناريو الذي شهده العراق، حيث ظهر (داعش) بعد الخروج المتسرع للقوات الأمريكية من هناك”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الإدارة الأمريكية بحمايتها المسلحين من الملاحقة الجنائية، توفر ببساطة غطاء لنشاطهم الإجرامي”.



المصدر: وكالات