موسكو تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية انتهاك لسيادتها

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تنتهك سيادة سورية وتشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي.



وأعربت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في تصريحات لوسائل إعلام عن قلق موسكو من الاعتداءات الإسرائيلية على سورية مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات “تهدد استقرار المنطقة”.



وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت فجر أمس لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية باتجاه بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق ما أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق.