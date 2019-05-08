موسكو: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران خرق لقرار مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.. أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران خرق لقرار مجلس الأمن ويؤدي إلى توتير الوضع في المنطقة.



وقال لافروف في مستهل لقائه ظريف في موسكو اليوم إن التصرفات غير المسؤولة للولايات المتحدة هي السبب في وقف إيران تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي.



بدوره أكد ظريف أن إيران التزمت بالاتفاق النووي وواشنطن لم تفعل ذلك.. ونهجها تخريبي ويجب عدم الاستمرار فيه.



وقال ظريف إن الدول الأوروبية تعلن تمسكها بالاتفاق النووي لكنها لم تقم بخطوات فعلية تجاه الحفاظ عليه.



وأضاف لافروف “نقيم حرص إيران على التمسك بالاتفاق النووي الذي دعمه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2231 حيث منح الاتفاق القوة القانونية لتنفيذه ومنع الاخلال ببنوده من قبل كل الأطراف في الوقت الذي لم تلتزم به الولايات المتحدة”.



بدوره أوضح ظريف أن الولايات المتحدة انسحبت قبل عام من الاتفاق النووي في انتهاك للقرار الأممي الذي وافقت عليه وأصبحت عائقاً أمام تنفيذه مشيرا إلى أن واشنطن أعادت في الرابع من الشهر الجاري فرض عقوبات على إيران وقد منعت هذه العقوبات تنفيذ عدة بنود من الاتفاق النووي.



