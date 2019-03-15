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موسكو: "النصرة" تدبّر لمسرحية كيميائية في إدلب بدعم من "الخوذ البيضاء"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن موسكو تراقب الوضع في إدلب السورية عن كثب، مشيرة إلى أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" وهي تنظيم "النصرة" سابقا، يحضّرون هناك لهجوم كيميائي مفبرك.


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "نراقب الوضع في منطقة وقف التصعيد في إدلب​ عن كثب​​. الإرهابيون الناشطون هناك من "هيئة تحرير الشام" حلفاء "النصرة"، لا يتوقفون عن الاستفزازات ضد القوات الحكومية، حيث تم تسجيل 460 حادثا منذ بداية العام، وبلغت حصيلة ضحايا هذه الاستفزازات 30 قتيلا و100 مصاب".


وأضافت: "ما يثير قلقنا هو المعلومات التي تصلنا حول تحضير مسلحي "هيئة تحرير الشام" بمساعدة من "الخوذ البيضاء" لمسرحية جديدة باستخدام أسلحة كيميائية، يلقون مسؤوليتها على القوات الحكومية".

 


المصدر: نوفوستي