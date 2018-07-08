موسكو: المشاركة الدولية في نزع الألغام بسورية تعيد بناء الدولة

أكدت روسيا أن مشاركة المجتمع الدولي في جهودها المشتركة مع سورية في مجال نزع الألغام يساهم في إعادة بناء الدولة.



وفي 4 الشهر الجاري وقّع نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لنزع الألغام، أغنس ماركايلو مذكرة تفاهم، تمنح إدارة نزع الألغام الحق في دعم الجهود التي تقوم بها الدولة السورية لإزالة الألغام.



وأكد المقداد حينها، أن الجيش العربي السوري بذل جهوداً جبارة مع القوات الصديقة لإزالة الألغام التي زرعها الإرهابيون في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري.



وبحسب وكالة «سانا»، رحبت الخارجية الروسية بتوقيع المذكرة، وقالت في بيان لها أمس: إننا «ننطلق من أن الإسراع في تنفيذ عدة مشاريع في هذا المجال يتيح لخبراء الأمم المتحدة الانتقال إلى العمل في عموم الأراضي السورية مع التشديد على وجوب إجراء هذا العمل دون تسييس وشروط مسبقة».



ودعا البيان وفق وكالة «سبوتنيك»، «المجتمع الدولي للمشاركة بشكل نشط في الجهود (الروسية – السورية) في هذا المجال»، معتبراً أن المشاركة وتقديم الدعم المالي والتقني اللازم «يساهم في نهاية المطاف في خلق ظروف مناسبة ومواتية لعودة ملايين السوريين لمنازلهم وإعادة بناء الدولة».



وأشار البيان إلى أن الوضع في الأراضي المزروعة بالألغام وتدمير الرقة بفعل ما يسمى «التحالف المناهض لداعش» هما دليل على مدى الطابع الملح والعاجل لجهود الأسرة الدولية في مجال نزع الألغام في هذا البلد.