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موسكو: الجولان المحتل أرض سورية وإعلان ترامب خطوة لزعزعة استقرار المنطقة

حذرت الرئاسة الروسية اليوم من العواقب السلبية لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل لـ “إسرائيل” مؤكدةً أنه خرق جديد للقانون الدولي.


بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن إعلان ترامب إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي يشكل خطوة لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.


وقالت زاخاروفا لقناة “روسيا 24”: إن موقف روسيا ثابت ولم يتغير من قضية الجولان المحتل والذي نعده أرضاً سورية, مشيرةً إلى أن روسيا تسترشد باستمرار بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الذي يؤكد أن قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بضم الجولان السوري المحتل ملغى وباطل ولا أثر قانونياً له.


ولفتت زاخاروفا إلى ازدواجية المعايير التي ينتهجها الساسة الأمريكيون ففي الوقت الذي يزعمون فيه حرصهم على ضرورة التمسك بالقانون الدولي فإن إعلان ترامب حول الاعتراف بضم الجولان الى كيان الاحتلال الاسرائيلي لا يتناقض مع القانون الدولي فحسب وإنما ينتهكه بشكل مباشر.