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موسكو.. اعتقال خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش”

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم /داعش/ الارهابي خططت لتنفيذ هجمات تستهدف العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الجهاز قوله في بيان إن: “أفراد جهاز الامن الروسي الى جانب وزارة الداخلية الروسية تمكنوا بعد عمليات بحث وتحر في منطقة موسكو من كشف نشاط ستة عناصر لخلية سرية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي الدولي”.

وأضاف البيان: “يتزعم هذه الخلية الإرهابية ارهابيون من /داعش/ موجودون في سورية وهم من أصول آسيوية وسطى”.


وأشار البيان إلى أنه “خلال عمليات التفتيش التي أجريت تم ضبط أسلحة نارية آلية كما تم العثور على وسائل اتصال وتقارير تخص التحضير لأعمال إرهابية إضافة إلى مخططات لتصنيع عبوات ناسفة فضلا عن الأموال”.