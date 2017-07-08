موجة حارة جديدة تؤثر على البلاد بدءاً من يوم غد

تحدثت الأرصاد الجوية عن موجة حارة ” خفيفة – متوسطة” ستؤثر على البلاد بدءاً من يوم غد حيث تعاود الحرارة ملامسة 40-42 درجة في دمشق و 46 درجة في المنطقة الشرقية لكنها لن تصل لقوة الموجة السابقة .

وأفادت الأرصاد ، وأن ذروة هذه الموجة ستكون يوم الثلاثاء القادم وستعاود درجات الحرارة للانخفاض لتقترب من معدلاتها الطبيعية مع عطلة نهاية الأسبوع .

وحول حركة الرياح أوضحت الأرصاد أن نشاط الرياح سيكون ضعيف في الفترة المقبلة

كما حذرت الأرصاد الجويّة من التعرض للشمس بشكل مباشر، كما نصحت بشرب الماء بكثرة تجنباً للأمراض .

يذكر أن منطقة الشرق الأوسط شهدت خلال الأيام الماضية، موجة حر شديدة، تراوحت بين 51 و60 درجة مئوية، في الظل خاصة في الكويت والسعودية والعراق .