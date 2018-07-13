موجة الحرارة تنتهي اليوم وأمطار تبدأ في الساحل

أكد المتنبئ الجوي زكريا العيسى أن موجة الحرارة التي تتأثر بها البلاد مستمرة حتى مساء اليوم في جميع أنحاء البلاد، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها السنوية بعد انحسار تأثير المخفض السطحي الجنوبي الشرقي الذي كان يؤثر في البلاد والذي رافقه مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا، وهذا أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة وكانت أعلى من معدلاتها السنوية بحدود 3- 4 درجات في أغلب مناطق البلاد.



وابتداء من مساء اليوم ستتأثر البلاد بتيارات جنوبية غربية تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة ما يعطي فرصة كبيرة لهطل الأمطار في الساحل وعلى الجبال الساحلية ابتداء من يوم الجمعة القادم.



وأكد العيسى أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ليست مرتفعة إلى الحد الذي يروج له البعض فهي قريبة من المعدل ولم تؤد إلى أي أضرار سواء مادية أم صحية، لكن ننصح المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الظهيرة ومنع الأطفال من التعرض للشمس خلال اليوم والغد لأن درجات الحرارة هذه يمكن أن تتسبب لهم بالإصابة بالسحايا.

وابتداء من يوم الجمعة ستنخفض بحدود 4 درجات عما هي عليه الآن لتصبح ضمن معدلاتها الطبيعية لمثل هذه الأيام من السنة، وهذا الارتفاع في درجات الحرارة ضروري لنضوج الخضر والفواكه ونجاح الموسم الزراعي الصيفي.



المصدر: الوطن اون لاين