موجة الحر تلهب أسعار الفروج في سورية ...وكيلو الشرحات يتخطى 2350 ليرة!

موجة الحر التي ضربت سورية، كان لها أثر بالغ على قطاع الدواجن، حيث أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن مما أدى الى ارتفاع الاسعار وتسجيلها ارقاما قياسية جديدة، حيث بلغ سعر كيلو الشرحات مبيع جملة" نحو 2350 ليرة ليباع للمواطن بأكثر بسعر يتراوح ما بين 2500 إلى 2600 ليرة، وارتفع سعر كيلو الوردة لأكثر من 300 ليرة خلال يومين فقط، وبلغ سعر كيلو فخذ الوردة نحو 1300 ليرة والجناحات نحو 1100ليرة.

وأشارت المصارد إلى ان هذه الأسعار للفروج البلدي، وعلى الرغم من أن الأسواق تحوي فروجا مجمداً قادم من حماة إلا أنه لم يساهم بخفض السعر، حيث أن الطلب على الفروج انخفض بحدود 30%.

وعن اسعار اللحوم الحمراء في الاسواق بين المصدر، أن سعر كيلو الهبرة غير المقشورة بلغ 5800 ليرة، في حين بلغ سعر كيلو الهبرة المقشورة مابين 7000 إلى 7500 ليرة.

وفي نشرة أسعار الفروج والبيض بمحافظة ريف دمشق رقم 51/ لعام 2017، فقد بلغ سعر كيلو الفروج المنظف 825 ليرة و المذبوح ب،1175 ليرةأما كيلو سودة الفروج فبلغ سعرها 1650 ليرة و القوانص 300 ليرة .

أما شرحات الفروج فقد ارتفع سعرها بشكل قياسي لتبلغ 2100 ليرة و الدبوس 1100 ليرة بينما كيلو الكستا ارتفع ألى 1150 ليرة و فخاذ الوردة بـ1150 ليرة، وكيلو جوانج الفروج ارتفع إلى 875 ليرة أما في أسعار البيض فقد استقر سعر صحن البيض عند 850 ليرة لوزن فوق 1801 غرام، و 800 ليرة لوزن 1651-1800 غرام، و 750 ليرة لصحن البيض وزن 1501-1650غرام

وفي أسعار الفروج المشوي والبروستد ، فقد أشارت مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق بحسب النشرة التي حصلنا عليها إلى ان الفروج المشوي مع علبة ثوم ورغيف خبز بـ2600ليرة و المسحب او المشوي على الفحم الفروج ب،2700 ليرة.

كيلو الشاورما بلغ 3000 ليرة والسندويشة بـ450 ليرة

المصدر: "بزنس2بزنس سورية"