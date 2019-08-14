مواقف ومسارات 150 باصاً لنقل زوار معرض دمشق الدولي مجاناً

خصصت وزارة الإدارة المحلية والبيئة 150 باصاً لنقل زوار معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61 لعام 2019 مجاناً من مدينة دمشق وريفها إلى مدينة المعارض.



وأوضحت الوزارة أن انطلاق الباصات من المراكز سيكون يومياً بدءاً من ثاني أيام المعرض عند الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر فيما يعود آخر باص من مدينة المعارض عند الساعة الحادية عشرة ليلاً.



وتتوزع خارطة المراكز التي حددتها الوزارة في دمشق بين ركن الدين جانب مشفى ابن النفيس وساحة باب توما وتحت جسر السيد الرئيس والبرامكة جانب وكالة سانا والمزة ومشروع دمر وكراج السيدة زينب ومركز انطلاق السومرية ومحطة وصول القطار.



وفي ريف دمشق حددت الوزارة مركزين في جرمانا (ساحة السيوف، وصحنايا- موقف الكازية)



وتنطلق فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 تحت عنوان (من دمشق إلى العالم) في الـ 28 من آب الجاري ولغاية الـ 6 من أيلول القادم.



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