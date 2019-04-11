مواطنون في طرطوس يشتكون من الفول “المسوس” داخل معلبات تنورين

اشتكى عدد من المواطنين في مدينة طرطوس وجود “فول مسوس” داخل معلبات “تنورين” بعد قيامهم بشرائها من مهرجان معرض التسوق الذي أقيم في الصالة الرياضية في مدينة طرطوس.



وأوضح المشتكون أنه “بعد قيامهم بشراء معلبات الفول وانتهاء فعالية مهرجان التسوق، قاموا بفتحها ليجدوا حبات الفول “مسوسة” ولا تصلح للأكل أبداً”، مضيفين “قمنا بفتح أكثر من علبة ولاحظنا انتشار السوس بها بكثافة” .



وأفاد المشتكون أنه “على الفور قمنا بالاتصال مع قسم الشكاوى في شركة “تنورين” ومركزها في دمشق لإبلاغهم على هذه الحالة التي صادفتنا”، لافتين إلى أن “جواب الشركة على شكوانا كان صادم، حيث قالوا لنا: “مافينا نعمل شي، هذا الفول الموجود بالسوق والبلد”.



وأشار أحد المشتكين إلى أنه “قام بتقديم شكوى إلى مديرية التموين في طرطوس مرفقة مع معلبات الفول “المسوسة”، مبيناً أن “المديرية أكدت له أنه سيتم سحب كل معلبات شركة تنورين الموجودة في أسواق محافظة طرطوس”، مضيفاً “إلى الآن لم يحصل شيء والظاهر مديرية التموين “طنشت” عن هذا الموضوع”.



بدوره أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس حسان حسام الدين “قيام أحد المواطنين بتقديم شكوى إلى المديرية بما يخص معلبات الفول”، مشيراً إلى أن “المديرية قامت بتنظيم ضبط عدلي وأرسلت كتاب لوزارة التجارة الداخلية لتعميم هذه الحالة على كافة محافظات القطر”.



وأردف حسام الدين “كما أنه سيتم ملاحقة منتجات شركة تنورين في كافة المحافظات”، لافتا إلى أن “هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه وسيتم معالجته وفق القانون”، مضيفاً أن “كل الإجراءات اللازمة ستتخذ لأجل هذه الحالة غير المقبولة”.

يُذكر أن مديرية التموين في طرطوس أخذت عينات من حبات الفول “المسوسة”، مؤكدا أنها “ستتابع الشكوى وتتخذ كل الإجراءات القانونية في سبيل ذلك.

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