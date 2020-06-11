مواطنون في حمص لم يحصلوا على مخصصاتهم من الغاز منذ 70 يوماً

رداً على شكاوى مواطني حمص (مدينة وريف) على عدم حصولهم على أسطوانة غاز منذ أكثر من 70 يوماً.



أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والثروة المعدنية في محافظة حمص تمام السباعي أن عملية توزيع مادة الغاز حالياً بحسب الكميات المخصصة للمحافظة والتي تقدر بشكل وسطي ما بين 7 إلى 9 آلاف أسطوانة غاز يومياً، مشيراً إلى أنه يتم جدولة توزيع المادة على المواطنين في مختلف أحياء المدينة والريف، كاشفاً عن أن 80 % من الأسر تحصل على مخصصاتها من الغاز خلال مدة 45 يوماً وتزيد هذه المدة وتنقص بحسب الواردات.



و اعتبر السباعي أن وصول مدة الانتظار إلى ٧٠ يوماً حالات فردية وخاصة نتيجة لأخطاء في عمل البرنامج أو أن بطاقة المشتكي قد تكون تالفة وبحاجة لاستبدال أو نتيجة أخطاء بعض معتمدي مادة الغاز، لافتاً إلى أنه تتم معالجة أي شكوى يتقدم بها أي مواطن.



الوطن