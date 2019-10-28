مواطنة تتعرض لمحاولة قتل وسرقة .. وشرطة منطقة الميادين بدير الزور تلقي القبض على الفاعلة.

وردت معلومات إلى شرطة منطقة الميادين بتعرض إحدى المواطنات للسرقة ومحاولة القتل أثناء تواجدها بمنزلها في حي (البوحميد) من قبل شخص مجهول، فتوجهت على الفور دورية إلى المكان وقامت بجمع الأدلة وشاهدت بقعة دماء وخنجر ومزهرية وعدة أواني زجاجية مكسرة ومدخرة صغيرة، وعثرت على حقيبة نسائية وحذاء نسائي تعود للفاعل.



وبعد تلقي المصابة العلاج اللازم من قبل إحدى المشافي في دير الزور أفادت بأن المشتبه بها المدعوة (ي. ح) دخلت إلى منزلها وهي ملثمة وتحمل بيدها خنجر وهجمت عليها وحاولت قتلها وسرقة مصاغها الذهبي وقامت بضربها على رأسها بعدة أواني زجاجية ومدخرة، وطعنها بواسطة الخنجر الذي بحوزتها عندها قامت بالصراخ وطلب المساعدة فحضرت زوجة والدها وشقيقتها وتمكنتا من إنقاذها، ثم هربت المعتدية إلى جهة مجهولة.



ومن خلال البحث وسرعة التحرك عُثر على الفاعلة مختبئة في أحد المنازل المهجورة بقرية (محكان) وتم إلقاء القبض عليها، وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقها ويجري العمل على تقديم المقبوض عليها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل .