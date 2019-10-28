الجيش يصل إلى الحدود شمالاً ويخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال التركي
سورية ترحب بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال إلى عمق 30كم
الجيش يدخل مدينة الدرباسية الحدودية مع تركيا
شاهد عيان لعملية مقتل “البغدادي” يروي ما رأى و”النصرة” تفرض طوقاً أمنياً حول مكان العملية
أنباء عن مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أميركية شمال غرب سوريا امس
“الغارديان”: الفصائل المسلحة المدعومة تركياً ترتكب جرائم حرب في شمال شرق سورية
موسكو توثق سرقة الاحتلال الأميركي للنفط السوري
الجيش ينفذ أضخم عملية انتشار منذ 5 سنوات في الشمال ويصل مشارف الحدود مع تركيا
الجيش يتابع انتشاره بريف الحسكة الشمالي ويبسط سيطرته على 8 قرى
السيد نصر الله: معلومات تفيد بأن الوضع اللبناني دخل في دائرة الاستهداف الدولي والإقليمي
انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بريف الرقة وإصابة عدة أشخاص
«قسد» تعرقل استكمال انتشار الجيش السوري بمحاذاة طريق «M4» الدولي
” قسد ” تعلن عن موقفها من الاتفاق الروسي-التركي وتتحفظ على بعض البنود
إنشاء 15 نقطة مراقبة حدودية.. ودوريات مشتركة مع الشرطة العسكرية الروسية بعين العرب
الجيش السوري يواصل تثبيت نقاطه على طريق «حلب - الرقة» الدولي (M4)

مواطنة تتعرض لمحاولة قتل وسرقة .. وشرطة منطقة الميادين بدير الزور تلقي القبض على الفاعلة.

وردت معلومات إلى شرطة منطقة الميادين بتعرض إحدى المواطنات للسرقة ومحاولة القتل أثناء تواجدها بمنزلها في حي (البوحميد) من قبل شخص مجهول، فتوجهت على الفور دورية إلى المكان وقامت بجمع الأدلة وشاهدت بقعة دماء وخنجر ومزهرية وعدة أواني زجاجية مكسرة ومدخرة صغيرة، وعثرت على حقيبة نسائية وحذاء نسائي تعود للفاعل.

وبعد تلقي المصابة العلاج اللازم من قبل إحدى المشافي في دير الزور أفادت بأن المشتبه بها المدعوة (ي. ح) دخلت إلى منزلها وهي ملثمة وتحمل بيدها خنجر وهجمت عليها وحاولت قتلها وسرقة مصاغها الذهبي وقامت بضربها على رأسها بعدة أواني زجاجية ومدخرة، وطعنها بواسطة الخنجر الذي بحوزتها عندها قامت بالصراخ وطلب المساعدة فحضرت زوجة والدها وشقيقتها وتمكنتا من إنقاذها، ثم هربت المعتدية إلى جهة مجهولة.

ومن خلال البحث وسرعة التحرك عُثر على الفاعلة مختبئة في أحد المنازل المهجورة بقرية (محكان) وتم إلقاء القبض عليها، وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقها ويجري العمل على تقديم المقبوض عليها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل .