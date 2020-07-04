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مواطن يشك بوفاة شقيقه.. ومركز الأمن الجنائي في مصياف يكشف ملابسات الجريمة

ادعى أحد المواطنين إلى مركز الأمن الجنائي في مصياف بأن حادثة وفاة شقيقه (محمد . ا) والتي حصلت بتاريخ 2020/5/14م غير طبيعية، وهو يشك بتعرض شقيقه للقتل ولا يوجد لديه ما يشير إلى الفاعل .

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن مركز الجنائي في مصياف من كشف ملابسات الجريمة حيث تبين وجود علاقة بين زوجة المغدور المدعوة (ليالي. ع) وجارهم المدعو (علي . ع) وتم إلقاء القبض عليهما وبالتحقيق مع المقبوض عليها (ليالي) اعترفت بوضع مادة السم لزوجها المغدور في الطعام والشراب بسبب كشفه لتلك العلاقة، وبالتحقيق مع المقبوض عليه (علي . ع) اعترف بوجود علاقة مع زوجة المغدور وقيامه بالتخطيط لارتكاب الجريمة بالاتفاق مع زوجة المغدور وإحضاره مادة سمية وإعطائها للمقبوض عليها لوضعها في طعام وشراب المغدور والذي توفي على إثرها.

تم اتخاذ الاجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.