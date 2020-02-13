مواطن سوري يتحدى دورية أمريكية في الحسكة يشعل مواقع التواصل

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن سوري يصرخ بوجه جنود أمريكيين مع محاولة تمزيق العلم الأمريكي بيديه.



ويظهر في الفيديو أحد مواطني محافظة الحسكة السورية وهو يتجه إلى الجندي الأمريكي المسلح ملوحا بيديه ومحاولا تمزيق العلم الأمريكي.



وما أثار ردود فعل كبيرة في موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي هو أن الرجل لا يتحدث الإنجليزية، ولكنه حاول التعبير عن أن أمريكا سيئة، وقال للجندي الأمريكي “Amrica not good”.



وأضاف المواطن وهو يصرخ بقوة بوجه الجندي، قائلا له بلهجته العربية المحلية: “شو بدك بالبلد هون، شو إلك شغل هون”.



أثار تصرف الرجل مديح الكثير من السوريين الذين وصفوا عمله بالبطولي، خصوصا أنه أعزل من السلاح وأمامه مدرعة أمريكية وجنود يملكون جميع أنواع الذخائر.



ومن قام بهذا التصدي البطولي, هو عامل النظافة في بلدية القامشلي المواطن السوري البسيط الشريف ” فتحو البرهو “.



هذا وقد قام أهالي قرية خربة عمو شرق القامشلي, بالتصدي لـ دورية أمريكية في الحسكة حاولت عبور القرية, وقاموا برجمها بالحجارة منددين بالاحتلال الأمريكي.



فيما استشهد مواطن سوري بنيران القوات الأمريكية حين حاول أهالي البلدة مؤازرة حاجز للجيش العربي السوري قام بمنع الدورية الأمريكية من العبور.