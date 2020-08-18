مواطن تركي "سكران" يقتل شاباً سورياً.. والشرطة تخلي سبيله !

قُتل شاب سوري يدعى عبد القادر خالد داوود برصاص مواطن تركي في منطقة زيتون بورنو بمدينة إسطنبول.



وفي التفاصيل، قالت مواقع إنّ الشاب السوري "عبد القادر" كان يقف هو وأصدقاؤه في موقف الباص مساء الأحد 16/8/2020، عندما خرجت سيدة تركية، تطلب من الناس أن يبتعدوا بسبب أن زوجها يريد إطلاق النار في الهواء لأنه "سكران".



وقبل هروب الناس، بدأ الزوج بإطلاق النار، ليصيب الشاب برصاصة في رقبته، حيث كان يطلق النار رشّاً وليس طلقة طلقة.



وأضافت أن الشرطة اعتقلت مطلق الرصاص، ولكنها أخلت سبيلها بعد ساعات، وقالت إنها مازالت مستمرة في التحقيقات، دون توضيح عن سبب إطلاق سراح القاتل.



وأشارت المواقع إلى أن الشاب السوري المقتول، من مواليد 1999، وكان يعيل أسرته المؤلفة من أخته وأمه.