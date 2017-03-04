مواد غذائية متنوعة إلى الأهالي المحاصرين في دير الزور وكفريا والفوعة

في إطار الجهود الحكومية لدعم صمود الأهالي في مدينة دير الزور قامت وزارة التجارة الداخلية بتخصيص دفعة جديدة من المواد الغذائية للمواطنين تم رميها عبر مظلات من الجو ليصار إلى إيصالها إلى منافذ البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة ضمن المدينة.



وذكر مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة قامت أمس وعبر السورية للتجارة وبالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر السوري بإرسال 21 طنا من المواد الغذائية للأهالي المحاصرين في مدينة دير الزور.



ولفت المصدر إلى أن الوزارة قامت قبل يومين بإرسال 5 أطنان من الخبز تم رميها من الجو عبر مظلات ليقوم الهلال الأحمر العربي السوري بنقلها وتوزيعها على الأهالي في المدينة.



وبين المصدر أنه تم رمي العديد من المواد الغذائية والخبز إلى الأهالي في بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية منذ أكثر من سنتين مؤءكدا أن عمليات إيصال المواد الغذائية إلى أهالي دير الزور وكفريا والفوعة مستمرة كلما توفرت العوامل الجوية المساعدة لتحقيق ذلك.



وتقوم الطائرات الروسية والسورية بشكل دوري برمي المساعدات الغذائية والطبية على الأهالي في المناطق المحاصرة سواء في دير الزور أو كفريا والفوعة لدعم صمودهم في مواجهة الإرهاب وتحدي الحصار الإرهابي الجائر الذي يتعرضون له.

سانا