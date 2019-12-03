مواد غذائية تساهم في تطور سرطان البروستات

اكتشف علماء مركز البحوث الطبية بجامعة ماكغيل الكندية وجود علاقة مباشرة بين التغذية وتطور سرطان البروستات.



ويفيد موقع MedicalXpress، بأن العلماء اكتشفوا أن تناول الدهون المشبعة تسبب إعادة برمجة الخلايا، ما يؤدي إلى تحفيز السرطان وتطوره. وأن تخفيض نسبة هذه الدهون في التغذية يبطئ تطور سرطان البروستات في مراحله الأولى. و استنتج الباحثون، أن تناول الدهون المشبعة يحاكي الإفراط في تعبير الجين السرطاني MYC ما يؤدي إلى تطور سرطان البروستات.



وقد درس الباحثون النظام الغذائي لـ 319 مريضا وتعبير الجين MYC واكتشفوا، أن من تناولوا مواد غذائية فيها نسبة عالية من الدهون المشبعة، بات احتمال موتهم بسبب سرطان البروستات أعلى بأربع مرات من سواهم.



ويقول الباحث الدكتور ديفيد لابي، "تحتوي غدة البروستات لدى المرضى على خلايا سرطانية وسليمة في نفس الوقت. وقد أثبتنا أن تناول الدهون المشبعة يؤثر فقط في عوامل النسخ لنسيج الورم".



ووفقا للعلماء، يمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في وضع حمية غذائية خاصة للمصابين بسرطان البروستات.



وتجدر الاشارة إلى أن الدهون المشبعة موجودة في اللحوم الحمراء ومنتجات الحليب وزيت النخيل وزيت جوز الهند.



نوفوستي