مواد جديدة تدخل على خط الاستيراد أبرزها الآلات الموسيقية

أصدرت وزارة الاقتصاد قائمة مستوردات جديدة تضمنت 33 مادة عممتها على مديرياتها بالقرار رقم 6656 الخاص بالمنشآت الصناعية القائمة والتي وتعمل فعلياً على أرض الواقع.

وأبرز مواد القائمة الجديدة هي الفطر ومكثفات مركزة صناعية من عصير الأناناس ومكثفات خليط العصائر والكلس وسلطات وخلطات محضرة ومحضرات سلطات وتوابل مخلوطة ودقيق ومساحيق خردل محضر شريطة استخدامها لمنشآت متخصصة في الشوربات والشعيرية.

وشملت القائمة أيضاً السماح باستيراد الآلات الموسيقية مثل الغيتار والكمان والآلات النحاسية التي تعمل بالهواء والأبواق وأوتاراً وأجزاء ولوازم آلات موسيقية وإذاعية، إضافة لمادة الورنيش المستخدمة في صناعة الدهانات وصناعة الجلود.

وأكد مدير اقتصاد ريف دمشق نزار بكور أن الفطر شكل النسبة الأكبر من مطالبات التجار بالسماح باستيراده.

وأوضح مدير اقتصاد اللاذقية تيسير سلطانة أن المواد التي سمح باستيرادها أخيراً كانت متضمنة في مقترحات غرف الصناعة والتجارة وبعض مديريات الاقتصاد.