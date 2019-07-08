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مواجهة بالمسدس والخنجر وسط المدينة تودي بحياة شخص

فقد شاب حياته وذهب آخر إلى السجن بعد مواجهة بالخنجر والمسدس وسط مدينة القامشلي شمال شرق سوريا صباح أمس الأحد.

وفي التفاصيل  فإن الشاب “أحمد” كان عند جسر القطار في حي “طي” عندما التقى بـ “ضيف” وهو من عائلة أخرى وبينهما خلافات رغم وجود مصاهرة بين العائلتين.

 وبحسب شهود عيان فإن اللقاء سرعان ماتحول إلى مواجهة حيث كان “أحمد الشبلي” يحمل خنجراً بينما “ضيف العودة” يحمل مسدساً، وبالمواجهة بين الخنجر والمسدس كان الأخير أسرع في القتل والقضاء على الآخر.

المواجهة التي وقعت على مقربة من حاجز عسكري تدخلت على إثرها القوات الحكومية السورية وقامت بتوقيف القاتل وحولته إلى الجهات المختصة.


الحادثة خلفت حالة من الهلع في نفوس أهالي المنطقة المحيطة بوقوعها، وأعادت الحديث حول مخاطر انتشار السلاح بين الناس، وعقلية الثأر والانتقام والمواجهة العنفية بين الأطراف المختلفة أياً كان الأمر بسيطاً أو معقداً.

 


سناك سوري