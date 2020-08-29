مهندسون يعملون على تصنيع منفسة وتصميم أقنعة واقية لطلاب المدارس

كشف رئيس نقابة المهندسين في حمص خليل جديد أن مجموعة من المهندسين في فرع النقابة يعملون حالياً على تصميم و تصنيع منفسة وفق المواصفات والمعايير الصحية لوزارة الصحة السورية بتكلفة مالية تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين ليرة.



وأكد أن المنفسة ستكون جاهزة للاختبار خلال فترة قريبة.



ولفت إلى أنه وفي حال نجحت الاختبارات وتم وضعها في الخدمة سيتم العمل على إنتاج خط متكامل لإنتاج منافس أخرى بتكلفة تقل بنسبة 40 % عن سعرها في الأسواق والتي يزيد سعر الواحدة منها على 30 مليون ليرة سورية.



و أشار جديد إلى أن مجموعة أخرى من المهندسين يعملون حالياً على تصميم أقنعة واقية للوجه تناسب الأطفال وطلاب المدارس، بحيث تقيهم من العدوى خلال الاحتكاك المباشر في المدرسة.



الوطن