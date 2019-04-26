مهلة شهر في حلب لنقل رفاة القبور من الحدائق العامة إلى المقابر

أمهل مجلس مدينة حلب ذوي المتوفين المدفونين في الحدائق العامة بسبب ظرف الحرب لنقل رفاتهم الى المقابر المعتمدة من قبل المجلس خلال مدة أقصاها شهر واحد.



وقال مصدر في مجلس المدينة ل " إن المجلس منح أكثر من مهلة لذوي المتوفين الذين اضطرتهم ظروف الحرب لدفنهم في الحدائق العامة والمنصفات ضمن المدينة لنقل رفات قبور ذويهم إلى المقبرة الإسلامية الحديثة شرقي المدينة أو إلى قبور عائلاتهم في المقابر القديمة المخصصة للدفن.



وأضاف المصدر أنه دعا الاخوة المواطنين لمراجعة دائرة دفن الموتى الواقعة في حي حلب الجديدة أمام جامع زين العابدين لإتمام عملية نقل رفاة قبور ذويهم خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان الصادر اليوم الخميس.



وحالت ظروف الحرب بسبب خروج المقبرة الإسلامية الحديثة وكل المقابر التقليدية القديمة في الشطر الشرقي من المدينة عن سيطرة الجيش العربي السوري، دون دفن الموتى والشهداء في تلك المقابر إلى أن حرر الجيش المدينة كاملة نهاية العام ٢٠١٦ وصار بالإمكان تخليص المدينة من هذه الظاهرة الطارئة والقاهرة لإمكانات مجلس المدينة والعرف الاجتماعي.



خالد زنكلو - الوطن اون لاين