مهلة أخيرة للمتأخرين عن سداد الأقساط في مشاريع الإسكان لغاية 13 تموز

منحت المؤسسة العامة للإسكان المواطنين “المكتتبين أو المخصصين” في جميع مشاريعها المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم مهلة زمنية جديدة وأخيرة لتسديد التزاماتهم المالية مع غراماتها لغاية 13-7-2017



وأوضحت المؤسسة “أن المهلة الجديدة جاءت بناء على طلب عدد كبير من المواطنين “المكتتبين أو المخصصين” في جميع مشاريعها المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم لمدة تزيد على 240 يوما متصلة أو منفصلة”.



وكانت المؤسسة العامة للإسكان منحت في شهر شباط الماضي المتأخرين مهلة لغاية نهاية الشهر الجاري من أجل تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

سانا