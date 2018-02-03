مهرجان لاستعراض الفنون القتالية الروسية في مدينة الأسد باللاذقية

أقيم في مدينة الأسد الرياضية بمحافظة اللاذقية، استعراض لفنون قتالية روسية بمشاركة 55 رياضياً من روسيا، وذلك بحضور رسمي وشعبي، وبالتعاون بين الاتحاد الرياضي العام والاتحاد الروسي للفنون القتالية والجالية السورية في روسيا.





وفي الفعالية الرياضية نفذ الرياضيون الروس استعراضاً لتقنيات وميزات 11 نوعاً من الفنون القتالية، منها الكاراتيه والايكيدو والكيوكوشن والووشو والتايكواندو ، وفن الرماية بالسكاكين المعرف باسم الفن الكزاكي، إضافة للسامبو والبوكس.





وحول الفعالية أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة أن الحضور الجماهيري الكبير دليل على تعطش الشعب السوري للتعرف على أنواع الرياضة غير المنتشرة في مجتمعنا، مشيراً إلى أن الاتحاد يعتزم نشر هذه الرياضات بين الشباب السوري لتنمية الجسد بدنياً وذهنياً.





بدوره أكد المدير التنفيذي للاتحاد الروسي للفنون القتالية راميل غاباسوف على ان العروض التي يقيمها الاتحاد في سورية ستكون بداية لعروض أخرى ، مبيناً انها لتعريف السوريين بهذه الفنون الرياضية بهدف تنمية مهاراتهم لتأديتها بشكل صحيح.



