مهرجان صيف اللاذقية… عودة لأجواء أيام خلت

انطلقت على أرض مدينة الأسد الرياضية باللاذقية فعاليات مهرجان الصيف الذي تنظمه شركة أوتار للتنظيم والتسويق بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة اللاذقية وفرع الاتحاد الرياضي في المحافظة.



وتضمن حفل افتتاح المهرجان الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري حفلا فنيا موسيقيا وعرضا مسرحيا راقصا إضافة إلى افتتاح معرض تسوق متنوع يضم كل احتياجات الأسرة من مواد غذائية ومنظفات وألبسة.



وعبر عدد من الحضور عن مشاعر الفرح والبهجة بالمهرجان لاستعادة أجواء أيام خلت قبل سبع سنوات وأملا في أن تعود تلك الأيام بأمنها ورخائها.وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور ماجد الركبي أن المهرجان يجسد حالة تشاركية بين فعاليات كثيرة من مختلف المحافظات مشيرا إلى أن المهرجان يهدف إلى نشر البهجة والفرح من خلال أنشطة رياضية واقتصادية وألعاب ترفيهية متنوعة مثل بطولة مصارعة الأذرع الخاصة بجرحى الجيش وهي “نشاط نحاول من خلاله مساعدة الجرحى على المشاركة في الانشطة المجتمعية المناسبة لهم”.



وأضاف الركبي: إن العديد من الفعاليات الاقتصادية تشارك في المهرجان وتعرض منتجاتها المتنوعة بأسعار تشجيعية منافسة وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وافتتاح المدارس.



بدورها قالت المديرة التنفيذية لشركة “اوتار” علا عثمان: “إن المهرجان يشمل فعاليات متنوعة مشيرة إلى أن النشاطات الرياضية تشهد لأول مرة بطولة في الكيك بوكسينغ ومسابقة أقوى رجل وامرأة إضافة إلى عروض سيرك وألعاب خفة وألعاب نارية ممتعة يشارك فيها رياضيون من مختلف المحافظات.



حيدر شعبان مؤلف موسيقي يجد في المهرجان فرصة مناسبة لعرض مقطوعة موسيقية جديدة من تأليفه والتي تحمل عنوان “كاريزما” إيمانا منه بدور الموسيقا في رفع مستوى التواصل والتفاعل بين المقدم والمتلقي إضافة إلى أنها تضيف بعدا ثقافيا جيدا الى فعاليات المهرجان.



يزن حلاق مدير مشروع “غرباء للفنون” والذي يقدم عرضا مسرحيا راقصا يؤءكد من خلال مشاركته بالمهرجان أهمية العمل الجماعي المتكامل بين أفراد الفريق الواحد من أجل إيصال فكرة محددة بطريقة مبتكرة لافتا إلى أن “غرباء للفنون” يهتم بالمواهب الشابة ويعمل على تنميتها.