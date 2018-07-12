مهرجان حماة الثقافي الأول في 26 تموز الحالي

تنطلق في السادس والعشرين من تموز الجاري فعاليات مهرجان حماة الثقافي الأول الذي يقام في مناطق حماة ومصياف وسلمية ومحردة والسقيلبية على مدى خمسة أيام.

وبين مدير الثقافة في حماة سامي طه أنه سيتم خلال افتتاح المهرجان تكريم عدد من الوجوه الثقافية في مجالات الأدب والفن والموسيقا وهم عبد الرزاق الأصفر ومحمد قنا وسهام منصور ومحمد منذر لطفي ومصطفى الصمودي وزعيم تليتي ويوسف شموط وكاميليا بطرس ومحمود شيخوني وكمال الديري وحنا توما وحسين حموي وحنان درويش.

ولفت طه إلى أن المديرية حرصت على تنويع النشاطات الثقافية التي ستقدم خلال المهرجان لتشمل محاضرات وندوات ثقافية وتوعوية ومعارض للكتاب والفن التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي ومعرضا للأطفال واليافعين ومعرض صور عن الأضرار التي طالت التراث وإجراءات المديرية العامة للاثار والمتاحف.

وتتضمن النشاطات الثقافية أيضا عروضا مسرحية وأمسيات تراثية وفنية وشعرية يشارك فيها عدد من مثقفي وشعراء وفناني المحافظة إلى جانب تنفيذ يوم مفتوح للأطفال وورشات رسم وأنشطة تفاعلية وفقرات فنون شعبية وكورال وأمسيات أدبية بمشاركة الأطفال واليافعين ولقاء بعنوان /شاهد كرامة/ مع اللواء الطيار أديب الجرف.

وأشار مدير الثقافة إلى انتقاء حماة كمحطة رابعة لهذه المهرجانات المميزة التي أقيمت في كل من محافظات حلب وطرطوس وريف دمشق منوها بأهميتها لتنشيط الحراك الثقافي في حماة التي تعيش حالة راقية من الإبداع والفكر والنشاط الثقافي بمختلف الجوانب.

ولفت الى أن الحياة الثقافية في المحافظة لم تتوقف طوال سنوات الحرب الإرهابية التي تشن على سورية انطلاقا من دور الثقافة والتزامها بقضايا الوطن والدفاع عنه ضد قوى الظلام والتكفير مع التركيز على الاحتفال بكل ما هو إنساني ونبيل يعزز حب الوطن ويصون إرثه الثقافي والحضاري.







سانا