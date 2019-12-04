مهرجان التسوق "صنع في سورية" ومشاركة 100 شركة صناعية..

بمشاركة أكثر من 100 شركة صناعية وطنية من مختلف القطاعات الغذائية والنسيجية والكيميائية انطلق الأحد 1/12/2019 فعاليات الدورة 95 من مهرجان التسوق الشهري العائلي "صنع في سورية" الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها في محافظة اللاذقية - فندق ألمى - بمنطقة دوار الزراعة .



ويستمر المهرجان حتى الـ 8 من شهر كانون الأول القادم والذي يقدم حسومات على عديد المنتجات في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار والذي انعكس على أسعار المنتجات المحلية وفقاً لرئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الأستاذ طلال قلعه جي مشدداً على حرص الغرفة على كسر الأسعار وعدم ربط سعر الصرف بالأسعار المحلية، وذلك من خلال التوجيهات للشركات في تقديم المنتجات للزوار بأسعار مخفضة عن الأسواق للمساهمة في التدخل الإيجابي بالسوق المحلية.



وأضاف أن المهرجان يقدم جوائز قيمة وسحوبات على ميداليات ذهبية مقدمة من غرفة صناعة دمشق وريفها، والاستمرار بتقديم قسائم شراء مجانية لأسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.