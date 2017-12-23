مهربة كوكائين عجوز في قبضة الأمن اللبناني!

ألقت قوى الأمن اللبناني في مطار بيروت القبض على امرأة عجوز تبلغ من العمر 80 عاما وبحوزتها 30 كغ من مادة الكوكائين المخدرة القادمة من فنزويلا.

وأكد وزير المالية علي حسن خليل في تغريدة له على موقع تويتر “لا يمكن أن نسمح لأي شيء بأن يمس سلامة اللبنانيين”.