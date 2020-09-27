منها 4 مسائية.. 26 مركز للتسجيل على المفاضلة العامة في جامعة تشرين

بدأت جامعة تشرين استقبال الطلاب المتقدمين للمفاضلة العامة حيث خصصت الجامعة 26 مركزاً للتقدم للمفاضلة بينها 4 مراكز مسائية موزعة في عدة كليات ضمن الجامعة.



الدكتور وليد صيداوي نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلاب في جامعة تشرين قال: “تتوزع مراكز التقدم للمفاضلة العامة في جامعة تشرين على 6 للفرع العلمي في كليات الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والكهربائية، و4 مراكز للتسجيل المباشر للفرع الأدبي إضافة إلى مركزين لمفاضلات أبناء أعضاء الهيئة التدريسية، وذوي الشهداء والسوري غير المقيم والمعاقين والعرب والأجانب في المكتبة المركزية، ومركزان لاحتياط المفاضلة في مركز الحاسب وكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، ومركزان لمفاضلة الثانويات المهنية في كلية الهندسة المعلوماتية، ومركزان لفرز السنة التحضيرية، و4 مراكز لتسجيل اختبارات اللغات واختبارات كليتي الرياضة والتمريض، كما تم تخصيص مركز لتصحيح الأخطاء ضمن مركز الشهيد باسل الأسد للحاسبات الإلكترونية”.



وأضاف صيداوي: “يوجد ضمن مراكز التقدم للمفاضلة ما يقارب ٤٠٠ موظف من الجامعة يعملون على إتمام عملية المفاضلة المستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل”، مشيراً إلى أن أوراق المفاضلة تقدم بشكل مجاني للجميع في كل الأوقات مع وجود كم كبير من النشرات الدلالية والملصقات لمساعدة الطلاب ومرافقيهم للتوجه إلى المراكز المحددة.





وبيّن صيداوي أن المكتبة المركزية في جامعة تشرين تحتضن معرضاً تفاعلياً بعنوان “عينك ع اختصاصك” يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية في الجامعة بهدف تعريف الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية بالاختصاصات العلمية والنظرية المتوافرة في الجامعة ، كما يتضمن المعرض تقديم خدمة الإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالاختصاصات الجامعية والمفاضلة عبر وجود “طاولات حوارية” تمثل كل منها كلية من الكليات الموجودة في الجامعة يقودها فريق مكون من طلاب الدراسات العليا والمتفوقين إضافة إلى تخصيص طاولة حوارية للطلاب من فئة الجرحى يشرف عليها فرق من المعرض و”مشروع جريح وطن” تعرف بالاختصاصات الجامعية وتقدم المشورة والمساعدة من أجل اختيار الاختصاصات المناسبة لهم كما سيتم تنظيم لقاءات على هامش المعرض مع عمداء الكليات أو نوابهم أو أساتذة مختصين ليتحدثوا عن كلياتهم والاختصاصات الموجودة فيها والإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليهم من زوار المعرض بالإضافة إلى عرض صور وفيديوهات عن الجامعة والكليات، ويستمر المعرض لغاية الأول من شهر تشرين الأول القادم وتبدأ يومياً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة ظهراً.



باسل يوسف