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منع من قيادة السيارات بسبب طول قامته

منع شاب بريطاني يدعى آدم إليوت، يبلغ من العمر 26 عاماً من قيادة السيارات، بسبب طول قامته، حيث كان رأسه وجزء من أكتافه، يظهران خلال سيره بسيارته السبور، التي ليس لها سقف.
وقال آدم: لقد كنت أقود سيارتي على جسر تاين بفورد، وأخذت مخالفة، وقد لامني أصحاب السيارات الأخرى، الذين ظنوا أنني أقود واقفاً، على حين أنني كنت جالساً أقود سيارتي.
وتحولت الشكوى إلى محكمة نيوكاسل التي أقرت أن طوله يبلغ أكثر من ستة أقدام، ليقرر إيقافه عن قيادة السيارات لمدة 12 شهراً.

وكالات

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