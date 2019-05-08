منظومتا “بانتسير” و”تور” تسقطان 27 صاروخا أطلقها المسلحون على قاعدة حميميم في سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي بسوريا، أن منظومتي “بانتسير-إس1″ و”تور-إم1” تمكنت من صد واسقاط جميع الصواريخ التي أطلقها المسلحون وعددها 27 على قاعدة حميميم بسوريا.



وقال المركز في بيان: “منظومتا الدفاع الجوي “بانتسير-إس1″ و”تور-إم1″ أسقطتا 27 صاروخا، ولم تسقط أي قذيفة على قاعدة حميميم. وفي الوقت ذاته استهدف المسلحون مدينة جبلة، حيث سقطت 9 قذائف في شوارع المدينة وضواحيها”.

كما أفاد مركز المصالحة بأنه تم في الحال رصد مواقع راجمات صواريخ الإرهابيين، التي فتحت نيرانها على قاعدة حميميم الجوية في سوريا، وقامت القوات الجوية الروسية والمدفعية السورية بتدميرها.



وجاء في بيان المركز: “تم على الفور رصد مواقع راجمات صواريخ الإرهابيين، الذين قاموا بإطلاق النيران من منطقة الزاوية الواقعة داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب تود ميرها بواسطة القوات الجوية الروسية ومدفعية القوات الحكومية السورية”.



سبوتنيك.