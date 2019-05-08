بالفيديو:راجمات الصواريخ تمطر إرهابيي النصرة في ريف اللاذقية
عمليّات الجيش مستمرّة: النار تعيد رسم «توافقات إدلب»
منظومتا “بانتسير” و”تور” تسقطان 27 صاروخا أطلقها المسلحون على قاعدة حميميم في سوريا
النظام التركي يروّج لحالة هدوء مزعومة في مناطق سورية يحتلها
أنباء عن بدئه «عملية إدلب» الجيش يسيطر على عدة قرى في ريف حماة الشمالي
حرب التصفيات تتواصل ضد «قسد».. والميليشيا تصفي عائلة كاملة بريف دير الزور
موعظة الدم
تصعيد في إدلب وتل رفعت: تجاذبات «ضامني أستانا»
مقتل متزعم عصابة خطف السوريين على طريق بيروت – دمشق.
مصدر سوري : ميليشيات تركيا هي من بدأ الهجوم على قواتنا
الحرب الأهلية السورية: مرحلة جديدة، لكن هل هي النهاية؟
“الحزام والطريق”: خريطة إقتصادية – سياسية عالمية
عشائر الشرق تقاطع «عين عيسى»: فشل ملتقى «قسد» الانفصالي
الخارجية: اجتماع عين عيسى لن يجلب لقسد إلا الخزي والعار ولعنة الوطن والشعب
أهم القرارات والأحداث الاقتصادية في سورية خلال 4 أشهر
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

منظومتا “بانتسير” و”تور” تسقطان 27 صاروخا أطلقها المسلحون على قاعدة حميميم في سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي بسوريا، أن منظومتي “بانتسير-إس1″ و”تور-إم1” تمكنت من صد واسقاط جميع الصواريخ التي أطلقها المسلحون وعددها 27 على قاعدة حميميم بسوريا.


وقال المركز في بيان: “منظومتا الدفاع الجوي “بانتسير-إس1″ و”تور-إم1″ أسقطتا 27 صاروخا، ولم تسقط أي قذيفة على قاعدة حميميم. وفي الوقت ذاته استهدف المسلحون مدينة جبلة، حيث سقطت 9 قذائف في شوارع المدينة وضواحيها”.
 كما أفاد مركز المصالحة بأنه تم في الحال رصد مواقع راجمات صواريخ الإرهابيين، التي فتحت نيرانها على قاعدة حميميم الجوية في سوريا، وقامت القوات الجوية الروسية والمدفعية السورية بتدميرها.

وجاء في بيان المركز: “تم على الفور رصد مواقع راجمات صواريخ الإرهابيين، الذين قاموا بإطلاق النيران من منطقة الزاوية الواقعة داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب تود ميرها بواسطة القوات الجوية الروسية ومدفعية القوات الحكومية السورية”.

 


سبوتنيك. 