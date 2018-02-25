منظمة ” مراقبة حقوق الإنسان ” تتهم النظام التركي بقتل مدنيين في عفرين

وذكرت المنظمة أنها لم تتلقّ رداً من المسؤولين الأتراك بشأن الوثائق التي قدّمتها حول استهداف قواتهم المدنيين.

وذكرت المنظمة أنها لم تتلقّ رداً من المسؤولين الأتراك بشأن الوثائق التي قدّمتها حول استهداف قواتهم المدنيين.

الموقع الرسمي للمنظّمة نشر تقريراً عن “سلسلة الهجمات والمجازر بحقّ المدنيين التي تعرّض لها إقليم عفرين”، وجاء في نصّ التقرير أنّ “هيومن رايتس ووتش” حققت في 3 هجمات على عفرين بتاريخ 21،27،28 كانون الثاني/يناير، تسبّبت بمقتل 26 مدنياً على الأقلّ بينهم 17 طفلاً.

الموقع الرسمي للمنظّمة نشر تقريراً عن “سلسلة الهجمات والمجازر بحقّ المدنيين التي تعرّض لها إقليم عفرين”، وجاء في نصّ التقرير أنّ “هيومن رايتس ووتش” حققت في 3 هجمات على عفرين بتاريخ 21،27،28 كانون الثاني/يناير، تسبّبت بمقتل 26 مدنياً على الأقلّ بينهم 17 طفلاً.

وقالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، لمى فقيه، “يبدو أن المدنيين الضعفاء يواجهون التهجير والقتل بسبب الطريقة التي شنّت بها تركيا هجومها الأخير.. تركيا مُلزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنّب تعريض المدنيين للخطر أو القتل، وبمساعدتهم على الفرار من العنف إن رغبوا في ذلك”.

وقالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، لمى فقيه، “يبدو أن المدنيين الضعفاء يواجهون التهجير والقتل بسبب الطريقة التي شنّت بها تركيا هجومها الأخير.. تركيا مُلزمة باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنّب تعريض المدنيين للخطر أو القتل، وبمساعدتهم على الفرار من العنف إن رغبوا في ذلك”.