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منظمة دولية تؤكد أن الاحتلال التركي قطع أكثر من 450 ألف شجرة في عفرين

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية الحقوقية أنه منذ أن احتلت تركيا والفصائل التابعة لها منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي، تم قطع أكثر من 450 ألف شجرة.

وأفادت المنظمة بأن هذه الأشجار تتنوع بين أشجار زيتون وأشجار حراجية وأخرى معمرة، لافتة إلى أنه يوجد من بينهم 100 ألف شجرة زيتون.

وأضافت المنظمة، أن 50 ألف شجرة قُطعت بحجة فتح الطرقات وإقامة مقرات عسكرية للاحتلال التركي، كما قطعت 100 ألف شجرة زيتون في ناحية بلبل شمال عفرين وحدها.

وكان مسلحون من “لواء سعد بن أبي وقاص” التابع للاحتلال التركي، أقدموا على قطع أشجار في قريتيّ سنارة وهيجكه، تصل أعمارها إلى 40 سنة.

وعمدت فصائل الاحتلال التركي في حالات كثيرة إلى إلحاق أكبر الأضرار بالحقول المزروعة بأشجار الزيتون، إضافة إلى قيامها بنهب منازل المدنيين وافتعالها عشرات الحرائق في المنطقة، ما أدى إلى احتراق أكثر من 20 ألف شجرة مثمرة من الزيتون والفواكه وعشرات الهكتارات من الغابات الصنوبرية والحراجية.

يشار إلى أن عفرين تضم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة لا سيما الزيتون، وتعمد تركيا وفصائلها إلى احتلال هذه الأراضي وسرقة محاصيلها من أصحابها المدنيين.