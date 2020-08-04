منظمة الصحة: قد لا يكون هناك «حل سحري» لـ«كورونا» إطلاقاً

أكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنه قد لا يكون هناك «حل سحري» لـ«كورونا» المستجد، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل للفيروس.



وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت من جنيف: «لا يوجد حل سحري حالياً وقد لا يكون هناك (حل) إطلاقاً».



يأتي ذلك فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد الذي تم تسجيله في العالم 18 مليون إصابة، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 22:40 ت.غ، يوم أمس (الأحد). وتم إحصاء 18011763 إصابة على الأقل، مع استمرار تسارع انتشار الوباء؛ حيث سُجلت مليون إصابة جديدة فقط في الـ24 ساعة الأخيرة. فيما بلغ إجمالي الوفيات في العالم 687941 حالة وفاة.