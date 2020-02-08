منظمة الصحة تعلن: لا علاج فعال ضد الفيروس حتى الآن

أعلنت السلطات الصينية الأربعاء الماضي، أن عدد ضحايا فيروس كورونا ارتفع إلى أكثر من 500 شخص في الصين.

ووفقاً لوكالة “نوفوستي” الروسية، فإن الصين أفادت رسمياً بأن عدد الوفيات بلغ حتى أمس الأربعاء، 563، وتم تسجيل 28018 إصابة، فيما غادر 1153 شخصاً المستشفى.

بدورها، اللجنة الوطنية الصحية في الصين ذكرت أن 73 شخص لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها.



من جهة ثانية، أطلقت السلطات الصينية، أمس الخميس، مجموعة من الروبوتات الآلية التي تعمل بتقنية “5G”، وذلك بهدف قياس درجة حرارة المارة والمواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق الصينية.



حيث أوضحت صحيفة “دايلي تايمز” البريطانية، أن الشرطة الصينية نشرت آليات وروبوتات تتحكم بها، وقد سجلت الشرطة على هذه المكنات أصوات تدعو إلى “ارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس درجة حرارة الجسم”.



ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن الروبوتات تُخبر الشرطة في حال رصدت شخصاً لا يرتدي قناعاً، وهو إجراء وقائي إلزامي، فضلاً عن أن كل روبوت مزود بـ 5 كاميرات عالية الدقة وبمقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء.



وكانت المستشفيات في الصين، استخدمت منذ مدّة، الروبوتات لإدخال الأدوية والأغذية للمصابين بالفيروس، من أجل الحد من انتشاره ريثما يتم اكتشاف دواء فعال.



من جهتها، منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه لا يوجد حتى الآن علاج فعال لوباء فيروس كورونا الجديد، مضيفة أن أكبر ما يقلق المنظمة هو قدرة الوباء على الانتشار في دول لديها أنظمة صحية ضعيفة، ولا تقدر على الكشف عن الفيروس والتعامل معه.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية وجّهت الأربعاء الماضي، نداء لجمع 675 مليون دولار، معلنة أنها سترسل 500 ألف قناع و350 ألف قفاز إلى 24 بلد، فضلاً عن إجراء 250 ألف فحص في أكثر من سبعين مختبراً في العالم.



وبالتزامن مع انتشار الفيروس في الصين، تم تسجيل بعض الإصابات في عدد من الدول، وسط مخاوف من تزايد عدد الإصابات.