منظمة الصحة العالمية تنصح السوريين باستخدام (الناموسيات) بعد زيادة اللاشمانيا

أكدت الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في دمشق إليزابيث هوف أن هناك نسبة 30 بالمئة في إصابات اللاشمانيا نتيجة التهجير وكذلك الدمار الكبير الذي لحق في المنشآت والمباني في بعض المناطق، مشيرة إلى أن المنظمة تراقب موضوع انتشار المرض في بعض المناطق وهي تدعم كل المناطق وليس فقط الرقة.



و أشارت هوف إلى وجود حالات بالرقة وحمص ودير الزور والحسكة وحلب وريف دمشق، مؤكدة أنه يتم تقديم العلاج الخاص بمرض اللاشمانيا وتشجع الأهالي على استخدام “الناموسيات” وتوزيعها عليهم.



وبينت هوف أنه تم تأسيس خمسة مراكز مجتمعية في حلب، مؤكدة أن المنظمة تساعد في تأسيس مثل هذه المراكز عبر مكون الصحة النفسية.



من جهته قال مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة فادي قسيس: “الاهتمام بالأرياف هو هدفنا الأول فكانت المراكز الصحية تعود للعمل خلال أيام من تحرير أي منطقة”.



وكشف قسيس أنه اليوم تم إعادة ترميم وصيانة وتفعيل 190 مركزاً صحياً في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري وكذلك ترميم 17 مشفى بعد أن كانت 70 بالمئة من منظومة الإسعاف خرجت من الخدمة بسبب المجموعات الإرهابية.



الوطن