منظمة الصحة العالمية تعلن عن امكانية تعافي المصاب بفايروس كورونا خلال ٢٠ يوما منذ ظهور اعراض الإصابة "

اعلنت منظمة الصحة العالمية، امكانية تعافي المصاب بفايروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال 20 يوما منذ ظهور أعراضه.



وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، اليوم (28 شباط 2020)، انه "وفقا لتوصياتنا السريرية يمكن إخراج المريض من المستشفى بعد الحصول على نتيجتين سلبيتين متتاليتين لاختبار الفيروس لدى شخص يعتبر متعافيا، ويتم إجراؤهما بفارق 24 ساعة".



وأضاف، "حسب الدراسات المتوفرة حتى الآن فإن فترة شفاء المصاب بالكامل من العدوى تستغرق منذ ظهور الأعراض عليه قرابة 20 يوما".



واوضح، أن "منظمة الصحة العالمية تراقب عن كثب التقرير حول وجود حالات الإصابة المتكررة بفيروس كورونا".



وتابع، ان "(كوفيد -19) فيروس جديد ونحتاج إلى مزيد من البيانات الوبائية لاستخلاص أي استنتاجات حول قدرة الجهاز المناعي للإنسان على مقاومته". وكانت المنظمة قد اكدت في وقت سابق أن غالبية المصابين بالفيروس (حوالي 80%) يتعافون منه حتى دون خضوعهم للتدابير العلاجية الخاصة.