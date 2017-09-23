منظمة الصحة العالمية: المضادات الحيوية في طريقها إلى الإنقراض !!
بينت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها عن نقص خطير في أعداد أدوية المضادات الحيوية الجديدة والتي يتم تطويرها لمواجهة ارتفاع مقاومة بعض الطفيليات للمضادات القديمة.
وقالت المنظمة إن مقاومة المضادات الحيوية أصبحت حالة طارئة تهدد تطور العلم فالبكتيريا التي تسبب مرض السل تقتل نحو ربع مليون شخص كل عام بعد أن طورت نفسها لمقاومة المضادات الحيوية.
أدهانوم غبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أوضح بأن هناك حاجة ماسة لمزيد من الاستثمار في الأبحاث والتطوير لمواجهة العدوى المقاومة للمضادات الحيوية وإلا فإننا سوف نضطر إلى العودة للوقت الذي يخشى فيه الناس من العدوى وستصبح حتى الجراحة البسيطة تشكل خطر على حياتهم.
ولفت التقرير إلى ١٢ فئة من مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية من ضمنها بعض الالتهابات الشائعة كالالتهاب الرئة والتهابات المسالك البولية التي تتزايد مقاومتها وتحتاج تطوير علاجات جديدة سريعاً.
من جهتها قالت الدكتورة سوزان هيل مديرة قسم الأدوية الأساسية في منظمة الصحة العالمية أنه على شركات الأدوية والباحثين التركيز بشكل عاجل على المضادات الحيوية الجديدة ضد أنواع معينة من الإصابات الخطيرة للغاية التي يمكن أن تقتل المرضى في غضون أيام لأننا لا نملك خط الدفاع اللازم لذلك.
هل الوضع كارثي لهذه الدرجة ؟
يقول التقرير أنه من بين ٥١ مضاداً حيوياً جديداً لم يتم تصنيف سوى ثمانية اصناف منها فقط من قبل منظمة الصحة العالمية لاعتبارها علاجات مبتكرة لعلها تضيف قيمة إلى ترسانة العلاج بالمضادات الحيوية الحالية.
ومع كل ذلك فإن العلاجات الجديدة وحدها لن تكون كافية لمكافحة التهديد بمقاومة مضادات الميكروبات فيجب العمل على تحسين الوقاية من العدوى ومكافحتها من الأساس إضافة إلى تعزيز الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية الحالية والمستقبلية، كما يجب ان لا يغفل عن المعنيين وضع توجيهات بشأن الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية في القطاعات البشرية والحيوانية والزراعية.
المصدر: وكالات
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