منظمة الصحة العالمية: المضادات الحيوية في طريقها إلى الإنقراض !!

بينت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها عن نقص خطير في أعداد أدوية المضادات الحيوية الجديدة والتي يتم تطويرها لمواجهة ارتفاع مقاومة بعض الطفيليات للمضادات القديمة.

وقالت المنظمة إن مقاومة المضادات الحيوية أصبحت حالة طارئة تهدد تطور العلم فالبكتيريا التي تسبب مرض السل تقتل نحو ربع مليون شخص كل عام بعد أن طورت نفسها لمقاومة المضادات الحيوية.